Con i No vax a protestare, azione disciplinare per una poliziotta (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, che ieri pomeriggio ha preso la parola in piazza San Giovanni, a Roma, davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato per protestare contro il Green Pass. "Ha parlato per 10 minuti buoni, prendendo una posizione no-Vax e no Green Pass - spiegano all'AGI fonti di polizia - . Questo, finche' e' frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all'amministrazione. Ma sul palco, in questo caso, la dottoressa è stata presentata come 'dirigente della polizia di Stato' creando un danno di immagine e una situazione di imbarazzo". Per questo l'amministrazione ha fatto partire un procedimento disciplinare. "Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal ... Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Sarà sottoposta a procedimentoNunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, che ieri pomeriggio ha preso la parola in piazza San Giovanni, a Roma, davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato percontro il Green Pass. "Ha parlato per 10 minuti buoni, prendendo una posizione no-Vax e no Green Pass - spiegano all'AGI fonti di polizia - . Questo, finche' e' frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all'amministr. Ma sul palco, in questo caso, la dottoressa è stata presentata come 'dirigente della polizia di Stato' creando un danno di immagine e una situdi imbarazzo". Per questo l'amministrha fatto partire un procedimento. "Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal ...

