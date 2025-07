LORENZO BRAVEHEART! Sonego vince una logorante battaglia con Nakashima e vola agli ottavi a Wimbledon!

Lorenzo Sonego, il nostro "Braveheart", ha scritto un’altra pagina di gloria al torneo di Wimbledon. Dopo una maratona di oltre cinque ore, tra colpi di classe e cuore immenso, il piemontese ha superato Nakashima in un emozionante match che resterà nella memoria degli appassionati. Ora, con la posta in palio altissima, si prepara ad affrontare Shelton, rivivendo la sfida epica degli Australian Open. La passione azzurra non si ferma qui!

Il cuore immenso di Lorenzo Sonego! Fantastica vittoria del piemontese, che si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon dopo una pazzesca battaglia di cinque ore e quattro minuti di gioco contro l’americano Brandon Nakashima. L’azzurro si è imposto al super tie-break con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6 e adesso affronterà l’americano Ben Shelton in una rivincita della sfida dei quarti degli Australian Open, dove a vincere fu lo statunitense. Una battaglia epocale, con entrambi i tennisti che hanno chiuso con 16 ace a testa. Sonego ha vinto il 71% dei punti quando ha servito la prima di servizio, mentre il 73% per Nakashima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LORENZO BRAVEHEART! Sonego vince una logorante battaglia con Nakashima e vola agli ottavi a Wimbledon!

