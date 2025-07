CineAvventura | su Mediaset Infinity arriva il channel dedicato a tutti gli appassionati di azione e avventura

Sei pronto a vivere emozioni intense e avventure mozzafiato? Mediaset Infinity lancia CineAvventura, il nuovo canale dedicato agli appassionati di azione, comicità e trame adrenaliniche. Un catalogo ricco di cult italiani, disaster movie e film internazionali, pensato per tutta la famiglia. Preparati a scoprire un mondo di emozioni forti, dove ogni film ti farà vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Perché le migliori avventure sono solo su CineAvventura!

Un canale pensato per chi ama emozioni forti, comicità e azione, con un catalogo sempre aggiornato di cult italiani, disaster movie e film internazionali che sapranno appassionare tutta la famiglia. Per tutti gli amanti delle emozioni forti e delle storie che tengono incollati allo schermo, è finalmente arrivato su Mediaset Infinity CineAvventura, un nuovo canale a pagamento pensato su misura per chi ama il cinema d'azione e d'avventura in tutte le sue sfaccettature. Questa proposta esclusiva celebra sia i grandi classici italiani, tra cui gli iconici film d'avventura, i disaster movie più adrenalinici, i capolavori del cinema peplum e gli spaghetti western con i celebri Terence Hill e Bud Spencer, sia le produzioni più recenti, offrendo un intrattenimento adatto a tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it