Ex Milan Thiago Silva | I miei compagni? Li motivo ho imparato da tanti allenatori

Dopo la storica vittoria del Fluminense contro l'Al-Hilal, Thiago Silva ha condiviso un messaggio di gratitudine e motivazione. Il suo percorso, arricchito dall’esperienza con grandi allenatori e dai compagni di squadra, testimonia il valore della determinazione e dello spirito di squadra. Le sue parole ispirano non solo i tifosi, ma anche tutti coloro che credono nel potere della passione e del lavoro duro. La sua carriera è un esempio di eccellenza e dedizione.

Dopo la vittoria per 2-1 del suo Fluminense contro l'Al-Hilal, l'ex difensore del Milan Thiago Silva ha rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Thiago Silva: “I miei compagni? Li motivo, ho imparato da tanti allenatori”

Una vecchia connessione milanista per eliinare l'Inter... Max Allegri è già pronto per il derby, parola di un Thiago Silva stasera monumentale

