Media Pechino Cina e Ue vicine all' accordo su dazi alle e-car

Cina e Unione europea sono vicine all'accordo sui dazi relativi alle importazioni dei veicoli elettrici: è quanto riportano i media statali di Pechino, che respingono i timori di "deviazione" degli scambi commerciali dagli Usa verso l'Ue. Il "passo finale" per risolvere la controversia dipende dalla "volontà politica" di Bruxelles, ha riferito venerdì sera Yuyuan Tantian, un account sociale collegato al network Cctv, mentre l'agenzia Xinhua ha definito oggi i timori di "deviazione degli scambi commerciali" come "grossolanamente esagerati". Le parti hanno in gran parte finalizzato la parte dei "negoziati tecnici", definiti come sostanzialmente conclusi, in attesa del "passaggio finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net