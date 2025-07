Tennis e tentazioni | dimentica Kyrgios col sole italiano

tennis e tentazioni, dimenticare Kyrgios sotto il sole italiano, diventa il nuovo mantra. Dopo la parentesi con il celebre tennista australiano, la scena si apre a nuove avventure di stile e charme, tra scorci di dolce vita e outfit da capogiro. Ora, con la separazione ufficiale da Kyrgios, la protagonista si prepara a brillare di luce propria, conquistando i riflettori con una personalità esplosiva e un fascino irresistibile. La sua storia è solo all’inizio.

La parentesi con il tennista Nick Kyrgios è ormai alle spalle: adesso vuole i riflettori tutti per sĂ©, tra scorci di dolce vita e outfit da capogiro. Brillava di luce propria giĂ prima, ma la personalitĂ di lui, decisamente esplosiva, aveva finito con il sovrastarla e relegarla in un angolo. Adesso che Costeen Hatzi si è ufficialmente separata dal tennista australiano Nick Kyrgios – come da lei confermato qualche settimana fa – sembra come rinata. Ed è bella come non mai. (Instagram) – Ilveggente.it “Spero che trovi pace e felicitĂ dentro di sé”, ha detto l’influencer ed interior designer confermando le voci e alludendo al fatto che il bad boy di Canberra non abbia ancora del tutto imparato a tenere a bada i “mostri” interiori di cui spesso ha parlato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Tennis e tentazioni: dimentica Kyrgios col sole italiano

