Red Bull Sailing Academy | inaugurata a Monfalcone la nuova fucina d’oro della vela italiana

Alla cerimonia di apertura, seguita da un migliaio di curiosi e appassionati, erano presenti campioni, esperti e giovani promesse, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia della vela italiana. La Red Bull Sailing Academy di Monfalcone si afferma come un vero e proprio laboratorio di talenti, destinato a trasformare sogni in realtà e a lanciare la nostra nazione verso nuove vette di eccellenza. È l’inizio di un’era tutta italiana, dedicata a “Go for gold”.

"Go for gold". È questo il messaggio inciso sul nastro d'ingresso della Red Bull Sailing Academy, il nuovo centro di eccellenza inaugurato a Marina di Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia. Una struttura futuristica, pensata per formare i campioni della vela del domani e portare l'Italia sul podio delle Olimpiadi e dei più importanti eventi velici internazionali. Alla cerimonia di apertura, seguita da un migliaio di curiosi e appassionati, erano presenti alcuni dei nomi più importanti della vela mondiale, tra cui Jimmy Spithill, CEO e fondatore del Red Bull Sailing Team nonché skipper da record, e Ruggero Tita, oro olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024 e attuale timoniere della squadra azzurra del SailGP.

