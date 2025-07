Musk si fa il partito La rivelazione di Stroppa e il retroscena | scontri con la politica romana

Elon Musk, il visionario imprenditore, si prepara a lanciare un nuovo partito politico, mentre emergono dettagli sorprendenti su incontri segreti e scontri con la politica romana. Andrea Stroppa, uomo di fiducia di Musk in Italia, svela retroscena esclusivi durante un'intervista alla Versiliana, rivelando come il CEO di Tesla si trovi immerso tra innovazione e strategia politica. Un quadro intrigante che potrebbe cambiare gli equilibri: scopriamo insieme cosa si cela dietro questa rivoluzione.

Andrea Stroppa, uomo in Italia di Elon Musk, oggi era alla Versiliana ed è stato intervistato da Nicola Campagnani, giornalista di In Onda, talk show di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Questo il racconto dell'inviato: “Stroppa innanzitutto ci ha detto che ha visto recentemente Musk, l'ha visto nel suo ufficio alle prese con le sue aziende, con l'intelligenza artificiale. Ha detto che in questo momento dorme nel suo ufficio, un elemento che conferma questo momentaneo divorzio dalla politica americana. Però da questo palco ha anche detto che Musk intende fare un partito nel prossimo futuro, cosa che Stroppa, dice, però sconsiglierebbe. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Musk si fa il partito. La rivelazione di Stroppa e il retroscena: scontri con la politica romana

