Dove vedere in tv Errani Vavassori-Withrow Khromacheva Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Non perdere l'emozione di vedere Sara Errani e Andrea Vavassori in azione a Wimbledon 2025! Il loro match contro Withrow e Khromacheva si svolgerà domenica 6 luglio alle 12.00 su Campo 18, promettendo spettacolo e intensità. Scopri come seguire in TV, streaming e on demand questa grande sfida del doppio misto, e vivi ogni punto di uno dei tornei più attesi dell’anno.

Sara Errani e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva al secondo turno del torneo di doppio misto che sta animando Wimbledon. L’appuntamento sarà per domenica 6 luglio, secondo incontro a partire dalle ore 12.00 sul Campo 18: il confronto giovanile tra lo statunitense Kennedy e il britannico Bonding aprirà il programma, poi toccherà ai nostri portacolori. I numeri 3 del tabellone, capace di vincere gli US Open e il Roland Garros, vogliono proseguire la propria avventura sull’erba londinese e si troveranno di fronte due rivali ampiamente alla portata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: errani - vavassori - withrow - khromacheva

Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano nella finale di doppio misto - Il trionfo azzurro al Roland Garros 2025 ha acceso i riflettori sul talento e la determinazione di Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno conquistato il primo trofeo dell'edizione con una splendida vittoria.

Wimbledon, doppio maschile: tie-break fatali a Bolelli e Vavassori; Piemontesi di Wimbledon, oggi in campo Sonego e Vavassori; Wimbledon 2025: tutto facile per Errani e Vavassori.

Wimbledon, sorriso a metà per Errani: ottimo esordio con Vavassori nel doppio misto, fuori al secondo turno con Paolini - Sarita si rifà alla grande dominando con Vavassori ... Scrive ubitennis.com

Wimbledon, Errani e Vavassori partono bene in doppio misto - Inizia al meglio il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori che inseguono a Wimbledon il loro terzo titolo Slam in doppio misto, il ... Lo riporta sport.tiscali.it