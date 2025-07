Musiala | grave infortunio in campo Donnarumma in lacrime | VIDEO

Un episodio drammatico scuote il mondo del calcio: Musiala si infortuna gravemente durante la partita, mentre Donnarumma, sopraffatto dall'emozione, si abbandona alle lacrime. Lo scontro tra i due protagonisti ha lasciato tutti senza fiato, sollevando domande sul futuro e sulla sicurezza dei calciatori. Questo incidente ci ricorda quanto lo sport possa essere imprevedibile e carico di emozioni intense. Scopriamo insieme cosa è successo, analizzando ogni dettaglio di questa triste vicenda.

Durante la partita c'è stato un duro scontro tra Donnarumma e Musiala, quest'ultimo è finito a terra dolorante. Il portiere se n'è andato via in lacrime per il senso di colpa

Mondiale per Club, sospiro di sollievo per il Bayern Monaco: l’infortunio di Musiala non è grave. Cosa scrivono in Germania sul gioiello di Kompany - Il Bayern Monaco può tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio di Jamal Musiala, durante il Mondiale per Club, non è grave come si temeva.

Scontro Donnarumma-Musiala: Musiala si rompe la gamba, Gigio in lacrime (era una normale uscita) Al Mondiale per Club le partite sono vere, nel bene e nel male. Oggi nel male. Grave infortunio per l'attaccante tedesco del Bayern. Il Psg sta vincendo 1-0. ht Vai su X

Donnarumma travolge Musiala e il fantasista tedesco è costretto ad uscire in barella per un gravissimo problema alla caviglia. Il primo grave infortunio di questo Mondiale per Club riguarda una delle stelle più luminose del calcio europeo. In bocca al lupo Jam Vai su Facebook

Mondiale per club, Donnarumma a Musiala: 'Spero che tu stia bene' - "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te, Jamal Musiala", così Gigi Donnarumma con un post sul proprio canale Instagram. Segnala ansa.it