Skriniar sul possibile ritorno in Italia | Per me è tutto aperto mi piacerebbe giocare con…

Milan Skriniar tiene tutti col fiato sospeso: il suo possibile ritorno in Italia, tra Milano e Napoli, sta alimentando grandi aspettative. Dopo aver lasciato l’Inter, il difensore slovacco si trova in una fase di riflessione, con diverse squadre interessate a lui. La sua volontà di giocare in Italia potrebbe aprire nuove strade per il futuro. Ma cosa deciderà davvero? Resta tutto aperto, e noi seguiremo ogni aggiornamento.

Milan Skriniar ha commentato le recenti voci che lo hanno accostato al Napoli. Le parole dell'ex Inter a margine della partita d'addio al calcio di Hamsik. A margine della partita di addio al calcio di Marek Hamsik, Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro. L'ex Inter è ai margini del progetto tecnico del PSG (non è nemmeno partito per il Mondiale per Club) e il Fenerbahce non ha i fondi per confermare il suo prestito anche il prossimo anno. Nelle ultime settimane alcune voci lo hanno accostato al Napoli, voci che lo slovacco non ha smentito. Queste le parole di Skriniar a CalcioNapoli24.

