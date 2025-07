Bruscolotti consiglia il Napoli | Osimhen? Io lo terrei ma lui deve cambiare totalmente approccio

Giuseppe Bruscolotti, icona del Napoli, analizza il futuro di Osimhen: “Lo terrei, ma deve cambiare totalmente approccio”. Un consiglio sincero da chi ha vissuto le vittorie e le sfide del club azzurro, in un momento cruciale per il presente e il futuro del Napoli. Tra ricordi di Maradona e speranze per gli uomini di Spalletti, le sue parole invitano a riflettere sul valore e sulle potenzialità della stella nigeriana.

Le parole di Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, sul caso Osimhen e sull'anniversario della presentazione di Maradona Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli e volto amatissimo della storia azzurra, è intervenuto ai microfoni di Stile TV, durante la trasmissione "Salite sulla Giostra", per ripercorrere emozioni del passato e commentare il presente del club partenopeo.

