Cristina Plevani vince l' Isola quando ho pensato a Pietro Taricone

Ha vinto la prima storica edizione del Grande Fratello e oggi, 25 anni dopo, Cristina Plevani ha fatto il bis aggiudicandosi un altro show di Mediaset, l'Isola dei famosi. "Tante volte ho rifiutato la possibilità di tornare in un reality. Adesso era il momento giusto, ma non mi aspettavo di avere un'altra chance a questo punto", ammette l'ex bagnina in una intervista a Leggo. Dopo la vittoria "ho incontrato gli amici di sempre che mi hanno organizzato una festicciola. Lì ho un po' metabolizzato. Vivo in un paese che è una realtà piccola e l'affetto mi ha fatto capire che le persone vedono la stessa Cristina da 53 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it