Stop ai reality che durano sei mesi e alle serate fino alle 2 di notte la ricetta Mediaset per Canale 5

Mediaset sta pianificando di rivoluzionare Canale 5, puntando su un'offerta più fresca e coinvolgente. Addio ai reality interminabili e alle serate che si protraggono fino a notte fonda: è tempo di innovazione per catturare il pubblico e rilanciare la rete. La sfida è tutta da scoprire: cosa ci riserveranno i prossimi mesi? Continua a leggere.

Continuano a circolare indiscrezioni sui piani di Mediaset per invertire la rotta di Canale 5 nel prossimo anno. Stando alle indiscrezioni di queste ore, si lavora sui reality e sulla durata della prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

