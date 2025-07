Scoppio Torino vendetta ex | arrestato

Una notte tragica a Torino: un'esplosione devastante ha causato una vittima e ferito cinque persone, tutto sotto il velo di un possibile atto di vendetta. La svolta arriva con l'arresto di un uomo di 40 anni, guardia giurata, sospettato di aver orchestrato l'attentato per ragioni personali, forse legate all'ex fidanzata. La verità si svela lentamente, ma il dolore rimane indelebile nella memoria della città .

22.20 Non è stata una disgrazia, ma c'è la mano di un uomo dietro l'esplosione che nella notte del 30 giugno-1° luglio a Torino ha devastato una palazzina provocando un morto e cinque feriti. E' stato arrestato un sospettato "per ragioni personali", forse una vendetta contro l'ex fidanzata. Avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 5° piano. E' un 40enne, guardia giurata. L'ex era in vacanza. A morire un 33enne che non c'entrava nulla. Ferita una famiglia nell'immobile accanto, tra cui una bimba di 6 anni.Evacuate 45 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

