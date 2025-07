DIRETTA Mondiale per Club Real Madrid-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali – LIVE

Grande attesa per la diretta mondiale del match tra Real Madrid e Borussia Dortmund al Meadowlands Stadium! Le formazioni ufficiali, aggiornate in tempo reale, ci regalano un duello europeo intenso tra i giganti di Xabi Alonso e Kovac. Questa sfida, valida come ultimo quarto di finale del Mondiale per Club, promette emozioni a non finire. Restate con noi su Calciomercato.it per vivere ogni momento di questa battaglia epica fino all'ultimo fischio!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meadowlands Stadium’ tra i blancos di Xabi Alonso e i gialloneri di Kovac in tempo reale Il Real Madrid affronta il Borussia Dortmund a East Rutherford in una gara valida come ultimo quarto di finale del Mondiale per Club. Una sfida tutta europea tra due formazioni che ambiscono ad arrivare fino in fondo alla manifestazione iridata che sarà diretta dall’arbitro brasiliano Abatti. Alonso e Kovac, allenatori di Real Madrid e Borussia Dortmund (foto Ansa) – Calciomercato.it Da una parte le Merengues di Xabi Alonso sono arrivate a questo appuntamento dopo aver vinto il Gruppo H con 7 punti davanti all’ Al Hilal con cui ha pareggiato all’esordio prima di avere la meglio sul Pachuca e sul Salisburgo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Mondiale per Club, Real Madrid-Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali – LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - mondiale - club - realmadrid

FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno una azione della FIFA Mondiale per Club 2025, DAZN ti offre un’opportunità unica: guarda tutte le 63 partite in diretta, gratis e senza abbonamenti.

#MondialeperClub FIFA 2025, #RealMadridJuve diretta gratis #DAZN, in chiaro #Canale5 https://digital-news.it/news/sport/53314/mondiale-per-club-fifa-2025-real-madrid-juventus-diretta-gratis-dazn-in-chiaro-canale-5… @DAZN_IT @sportmediaset @FIFAC Vai su X

#JUVENTUS ELIMINATA DAL #MONDIALEPERCLUB! Termina agli ottavi di finale il cammino della squadra di #Tudor: passa il #RealMadrid di #XabiAlonso grazie alla rete di #GonzaloGarcia! Che voto date al Mondiale dei bianconeri? ? L'ARTICOL Vai su Facebook

Real Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE; Mondiale per Club Live: PSG-Bayern Monaco 2-0, francesi in semifinale; Real Madrid-Borussia Dortmund stasera, quarti del Mondiale per Club: orario, diretta TV e streaming gratuito.

DIRETTA Mondiale per Club, Real Madrid-Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali – LIVE - Il Real Madrid di Alonso sfida il Borussia Dortmund di Kovac nei quarti del Mondiale per Club. Lo riporta calciomercato.it

Real Madrid Borussia Dortmund streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club - Real Madrid Borussia Dortmund streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club. Da tpi.it