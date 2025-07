Bernabè alla Fiorentina? Iacoponi | Rispetto al Parma sarebbe uno step in più

Simone Iacoponi, ex Parma e ora al Valentino Mazzola, vede nell’interesse della Fiorentina per Bernabé un’opportunità importante. Con un passato condiviso con il centrocampista dei Ducali, riconosce il potenziale di questo trasferimento come uno step in più nel percorso di crescita del giocatore. Le parole di Iacoponi dipingono un quadro positivo e speranzoso, sottolineando il valore di questa possibile evoluzione nella carriera di Bernabé e nel futuro della Fiorentina.

Le parole di Simone Iacoponi, ex calciatore del Parma, sull'interesse della Fiorentina per il centrocampista dei Ducali Bernabé Simone Iacoponi, attualmente in forza al Valentino Mazzola, ha un passato significativo nel Parma, dove ha condiviso il campo con Adrian Bernabé. Intervistato da Radio FirenzeViola, il difensore centrale ha offerto il suo punto di vista sul