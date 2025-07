SuperEnalotto numeri combinazione vincente oggi 5 luglio

Oggi, 5 luglio, il SuperEnalotto ha premiato i sogni: nessun '6' questa sera, ma con un jackpot di 22,9 milioni di euro in palio alla prossima estrazione. La fortuna è ancora dall’altra parte, e chissà che non sia il momento giusto per tentare la fortuna con una schedina o un sistema vincente. Restate sintonizzati: le combinazioni e i numeri vincenti potrebbero essere dietro l’angolo.

(Adnkronos) – Nessun '6' al concorso di oggi, sabato 5 luglio, del SuperEnalotto. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarĂ di 22,9 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

