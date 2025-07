Sonego in capriola! Punto acrobatico contro Nakashima

L’emozione di una vittoria memorabile si colora di spettacolo con Lorenzo Sonego che, nel quinto set contro Brandon Nakashima, sfoggia un capolavoro di agilità e determinazione. La capriola acrobatica sull’erba è il simbolo di un match combattuto fino all’ultimo punto, lasciando il pubblico senza fiato. Un gesto che rimarrà impresso nella memoria degli appassionati, testimoniando come il tennis possa essere anche pura arte athletica.

Uno dei punti più belli della vittoria al quinto set di Lorenzo Sonego contro Brandon Nakashima: l'italiano si tuffa sull'erba per assicurarsi lo scambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sonego in capriola! Punto acrobatico contro Nakashima

