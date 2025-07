Doppia detonazione cosmica | VLT svela il segreto di una supernova esplosa due volte

Una doppia detonazione cosmica: un fenomeno mai osservato prima, capace di rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo. Per la prima volta nella storia dell’astronomia, il Very Large Telescope dell’ESO ha catturato le immagini di una supernova esplosa due volte, svelando strutture mai viste prima. Questo straordinario ritrovamento apre nuove finestre sulla vita e la morte delle stelle. L’immagine rivela strutture mai viste prima: due...

Per la prima volta nella storia dell'astronomia, un team internazionale ha catturato la prova visiva inequivocabile di una stella distrutta da due esplosioni consecutive. Lo studio, pubblicato il 2 luglio 2025 su Nature Astronomy, si basa sulle osservazioni del Very Large Telescope (VLT) dell'ESO in Cile, che ha scrutato i resti della supernova SNR 0509-67.5 nella Grande Nube di Magellano. L'immagine rivela strutture mai viste prima: due distinti gusci di calcio, l'"impronta digitale" predetta per un evento di doppia detonazione.