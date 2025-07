Combattente italiano muore a Sumy | D' Alba combatteva con l' esercito di Kiev

Una tragica notizia scuote l’Italia e il mondo: Thomas D'Alba, combattente italiano di Legnano, ha perso la vita a Sumy mentre lottava con l’esercito ucraino contro l’invasore. La sua morte evidenzia il prezzo umano del conflitto in Ucraina e il coraggio di chi sceglie di combattere per un ideale. Thomas si aggiunge così alla triste lista dei sacrifici italiani nel Donbas, lasciando un vuoto che ci invita a riflettere sulla complessità e le conseguenze di questa guerra.

C'è un'altra vittima italiana nel conflitto ucraino. A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40 anni, originario di Legnano, che combatteva a fianco dell'esercito ucraino. A darne notizia è stato il creator e attivista ucraino Vladislav Maistrouk, che lo aveva conosciuto. D'Alba, morto a metà giugno, è il settimo italiano ucciso nel combattimento. "Era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. È caduto in battaglia, nel Donbas, difendendo l'Ucraina e l'Europa. Thomas non era uno sprovveduto, ma un professionista, aveva già servito nell'esercito italiano, nella Folgore", ha scritto su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Combattente italiano muore a Sumy: D'Alba combatteva con l'esercito di Kiev

