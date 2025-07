Risultati Mondiale per Club LIVE | Fran Garcia raddoppia per il Real Madrid contro il Borussia Dortmund

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide e risultati sorprendenti. Fran Garcìa si fa notare raddoppiando il vantaggio del Real Madrid contro il Borussia Dortmund, mentre la Juventus affronta il girone G con determinazione. Segui con noi gli aggiornamenti live su tutte le partite in America e scopri come si sta delineando il percorso delle squadre più forti al mondo. La competizione promette ancora grandi emozioni: restate sintonizzati!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal 2-1 (40? Martinelli, 51? Marcos Leonardo, 70? Hercules) Sabato 5 luglio, ore 03.00 – Palmeiras-Chelsea 1-2 (16? Palmer, 53? Estevao, 83? Giay) Sabato 5 luglio, ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Fran Garcia raddoppia per il Real Madrid contro il Borussia Dortmund

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Ed eccoci qua al termine degli ottavi del Mondiale per club. Inter e Juventus sono state entrambe eliminate, come il City di Guardiola che è stato buttato fuori dall'Al Hilal di Inzaghi. Ad oggi, ai quarti, rimangono: 2 brasiliane 2 tedesche 1 francese Vai su Facebook

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: il City batte 2-0 il Wydad; L'Inter batte 2-0 il River Plate: incontrerà il Fluminense agli ottavi; Da Estevao Willian a Franco Mastantuono: i 10 migliori talenti NXGN da tenere d'occhio al Mondiale per Club 2025.

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score quarti di finale (oggi sabato 5 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 diretta gol live score oggi, sabato 5 luglio delle ultime due partite che si giocano per i quarti di finale. Lo riporta ilsussidiario.net

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025/ Inzaghi eliminato! Diretta gol live score (oggi 4 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi, venerdì 4 luglio: diretta gol live score delle prime due partite per i quarti di finale. Riporta ilsussidiario.net