Khamenei riappare in pubblico dopo fine guerra con Israele

Dopo mesi di tensioni e conflitti, l'ayatollah Ali Khamenei riappare in pubblico a Teheran, segnando un momento di svolta dopo il cessate il fuoco con Israele del 24 giugno. La sua presenza durante la cerimonia religiosa testimonia una possibile fase di stabilità e riflessione per l'Iran. Questo ritorno simbolico apre nuovi scenari sul futuro geopolitico della regione, lasciando tutti con una domanda: quali sono le prossime mosse del leader iraniano?

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato oggi a una cerimonia religiosa a Teheran, secondo quanto riportato dai media statali. Si tratta della prima apparizione pubblica del leader iraniano dopo il cessate il fuoco con Israele del 24 giugno. Un video trasmesso dalla televisione di Stato mostra Ali Khamenei che saluta i fedeli in una moschea durante una cerimonia in occasione dell'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, una data importante per i musulmani sciiti. L'ultima apparizione dell'ayatollah risale al 18 giugno, durante un discorso registrato durante la guerra contro Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Khamenei riappare in pubblico dopo fine guerra con Israele

