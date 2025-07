Wimbledon tris azzurro agli ottavi | Sonego batte in cinque ore Nakashima Cobolli manda ko Mensik

una giornata storica per il tennis italiano a Wimbledon, con tre campioni azzurri ancora in corsa e pronti a conquistare il prestigioso titolo. La vittoria di Sinner, Sonego e Cobolli testimonia il talento e la determinazione del nostro movimento tennistico, che si prepara a scrivere nuove pagine di gloria sui prati londinesi. Un trionfo che infiamma l’entusiasmo degli appassionati italiani e promette emozioni ancora più grandi nelle prossime sfide.

Giornata da incorniciare per il tennis italiano a Wimbledon. Saranno ben tre gli azzurri presenti agli ottavi di finale del prestigioso torneo londinese: Sinner, Sonego e Cobolli. Ad aprire la strada è stato il numero uno del mondo, Jannik, che ha dominato il match contro lo spagnolo Pedro Martinez con un netto 6-1,6-3,6-1. Una prestazione solida, senza sbavature, che conferma l’ottimo stato di forma del tennista altoatesino. Si tratta, infatti, della terza vittoria in tre set, quarta volta consecutiva agli ottavi di Wimbledon, 17esima occasione alla seconda settimana di uno Slam. Mai nessuna testa di serie aveva perso così pochi game ai Championships nell’Era Open arrivando fino agli ottavi come quest’anno Sinner. 🔗 Leggi su Open.online

