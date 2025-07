Cortei Israele | liberate ostaggi a Gaza

In un clima di tensione crescente, decine di migliaia di israeliani scendono in piazza a Tel Aviv e altrove, chiedendo il rilascio immediato degli ostaggi a Gaza. Nel frattempo, la riunione del gabinetto si confronta con le ultime proposte di tregua mediata dagli USA, mentre le sorti di circa 50 ostaggi restano in bilico. La speranza di una soluzione si intreccia con il dolore delle madri dei soldati, desiderose di vedere i propri figli tornare a casa.

20.53 Decine di migliaia di israeliani in piazza a Tel Aviv e in altre cittĂ per chiedere una intesa che porti al rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza. Le proteste coincidono con la riunione di gabinetto sulla risposta di Hamas alla bozza d'accordo sulla tregua mediata dagli Usa in vista di Netanyahu alla Casa Bianca lunedì. 50 gli ostaggi rimasti, di cui circa 20 sarebbero vivi. Centinaia di madri di soldati alla marcia di protesta: "Fermate la guerra che non ha scopo, i nostri figli sono in costante pericolo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

