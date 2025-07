Como colpo Kuhn confermato parole di Rodgers | Accordo praticamente raggiunto

Il mercato estivo si anima con grandi novità: il Como sta per mettere le mani su Nicolas Kuhn, con l’accordo praticamente definito. Le parole di Brendan Rodgers, tecnico del Celtic, confermano che la trattativa è ormai ai dettagli finali. Restate sintonizzati, perché presto il nuovo colpo di mercato potrebbe essere ufficiale, portando entusiasmo e rinforzi di qualità alla squadra lariana.

