Iran | Khamenei riappare in pubblico per prima volta dopo guerra con Israele

Dopo una lunga assenza in pubblico, l’ayatollah Ali Khamenei fa il suo ritorno durante la cerimonia di Ashura, segnando un momento cruciale nel panorama geopolitico. La sua presenza riafferma la posizione dell’Iran in un contesto di tensioni crescenti con Israele e il mondo musulmano. Un gesto che potrebbe influenzare gli equilibri regionali e mettere in moto nuovi sviluppi geopolitici, lasciando tutti a riflettere sulle implicazioni di questa riapparizione storica.

Teheran (Iran), 5 lug. (LaPresseAP) – La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è riapparso per la prima volta in pubblico dall’inizio della guerra tra Iran e Israele. Khamenei ha partecipato alla cerimonia funebre alla vigilia dell’Ashura, celebrazione per i musulmani sciiti del giorno di lutto per il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. La festività indica anche l’inizio del calendario islamico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Khamenei riappare in pubblico per prima volta dopo guerra con Israele

