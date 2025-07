Real Madrid Borussia Dortmund 0-0 LIVE | iniziata la partita

Al MetLife Stadium di Atlanta è iniziata una sfida emozionante tra Real Madrid e Borussia Dortmund, valida per il Mondiale per Club 2025. La partita, ancora in equilibrio con un punteggio di 0-0, promette spettacolo e colpi di scena. Segui con noi sintesi, tabellino, moviola e cronaca LIVE di un incontro che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio internazionale. Resta sintonizzato per aggiornamenti e approfondimenti!

Al MetLife Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, Real Madrid Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Real Madrid Borussia Dortmund, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Tchouameni, Rudiger, Huijsen; Alexander Arnold, Bellingham, Valverde, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid Borussia Dortmund 0-0 LIVE: iniziata la partita

In questa notizia si parla di: realmadrid - borussia - dortmund - iniziata

Grazie alla vittoria per 2-1 contro il Monterrey, il Borussia Dortmund ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club, dove affronterà il Real Madrid Quella che poteva essere una sfida del tutto affascinante tra i fratelli Bellingham, però, non andr Vai su Facebook

Real Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE; Champions League 2024/25: tutti i risultati; Champions League, Inter-Bayern 2-2 e Real Madrid-Arsenal 1-2. Nerazzurri e gunners in semifinale - Real ancora ko, stavolta 2 a 1 con l'Arsenal. Capolinea Ancellotti.

DIRETTA Mondiale per Club, Real Madrid-Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali – LIVE - Il Real Madrid di Alonso sfida il Borussia Dortmund di Kovac nei quarti del Mondiale per Club. Secondo calciomercato.it

Diretta Real Madrid Borussia Dortmund/ Streaming video tv: super sfida (Mondiale per Club 2025 oggi 5 luglio) - Diretta Real Madrid Borussia Dortmund streaming video tv, oggi 5 luglio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live al Mondiale per Club 2025. Si legge su ilsussidiario.net