Mirko Brunetti diffida Perla Vatiero | il motivo e la reazione della famiglia di lei

Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello, ha annunciato un nuovo progetto che ha subito acceso i riflettori del gossip. Tuttavia, proprio Mirko Brunetti avrebbe reagito in modo inaspettato. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano e Alessandro Rosica, l’ex compagno di Perla ha agito per via legali a questa iniziativa della sua ex fidanzata. Un gesto che ha scatenato forti reazioni tra i fan e non solo. Perla Vatiero annuncia il diario. Perla Vatiero ha deciso di aprire il suo cuore ai fan, annunciando su Instagram che sta lavorando a un diario intimo in cui racconterà la sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello e la sua crescita personale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it