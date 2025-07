Paris Saint-Germain 2-0 Bayern Monaco

Cari lettori di JustCalcio.com, preparatevi a rivivere uno dei momenti più emozionanti del calcio internazionale: il Paris Saint-Germain ha conquistato una sorprendente vittoria per 2-0 sul Bayern Monaco in un'appassionante sfida di Coppa del Mondo di club. La partita, ricca di tensione e spettacolo, ha visto entrambe le squadre lottare con grinta fino all'ultimo fischio. Scopriamo insieme come si è svolto questo entusiasmante incontro!

2025-07-05 20:11:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Paris Saint-Germain ha prodotto un aumento in ritardo per battere il Bayern Monaco per 2-0 in uno scontro di Coppa del Mondo di club tesi ed eventi. La partita è iniziata con alti attacchi end-to-end mentre entrambe le parti hanno cercato di imporre presto il loro stile. Il Bayern ha minacciato per primo attraverso Michael Olise, che ha visto un potente sforzo a distanza respinto da Gianluigi Donnarumma in sei minuti. Il portiere italiano era in forma ispirata, negando ripetutamente il Bayern per tutta la sera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco: formazione, statistiche e anteprima - Preparatevi a un duello epico tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, due giganti del calcio europeo pronti a contendersi un posto in semifinale.

Mondiale per club: il PSG in nove batte il Bayern Monaco e va in semifinale - 0 il Bayern Monaco con due gol nel secondo tempo, nel quale subisce anche due espulsioni prima del secondo gol di Dembelé. Come scrive msn.com

Mondiale per club. Psg in semifinale: Bayern Monaco battuto 2-0 - Germain la terza squadra che accede alle semifinali del Mondiale per club. Riporta msn.com