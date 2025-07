Meloni sente Netanyahu ed emiro Qatar | Urgente cessate fuoco a Gaza e l’accesso all’assistenza umanitaria

Giorgia Meloni si mobilita con decisione, dialogando con leader chiave come Netanyahu e l’emiro del Qatar per promuovere un urgente cessate il fuoco a Gaza. L’obiettivo è salvare gli ostaggi e garantire un accesso senza barriere all’assistenza umanitaria. La diplomazia italiana si impegna a favorire una soluzione che metta fine alle sofferenze e riaccenda la speranza di pace. È fondamentale che tutte le parti collaborino per raggiungere questo obiettivo cruciale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto conversazioni telefoniche con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e con il primo ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu, richiamando l’urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza che permetta il rilascio degli ostaggi ancora in vita e l’accesso pieno e senza ostacoli della popolazione civile all’assistenza umanitaria. Secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi la presidente Meloni ha intensificato il dialogo con diversi leader internazionali nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni sente Netanyahu ed emiro Qatar: “Urgente cessate fuoco a Gaza e l’accesso all’assistenza umanitaria”

