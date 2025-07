Inter U23 nerazzurri a lavoro per rinforzare l’organico del prossimo anno | tre conferme dalla Primavera

L'Inter U23 lavora senza sosta per confermare e rafforzare il proprio organico in vista della prossima stagione, che li vedrà impegnati nel Campionato di Serie C. Con tre conferme dalla Primavera e l'inserimento di talenti promettenti come Akinsamiro, la squadra si prepara a una sfida entusiasmante. Il futuro nerazzurro si costruisce passo dopo passo, con entusiasmo e determinazione, puntando a consolidare la propria crescita e ambizione.

Inter U23, continuano i lavori per rafforzare l'organico del prossimo anno. Akinsamiro sarà probabilmente la punta di diamante, confermati tre giocatori della Primavera. In casa Inter continuano ininterrotti i lavori per rafforzare la rosa U23, che il prossimo anno disputerà il campionato di Serie C. Diversi giocatori della Primavera nerazzurra della scorsa stagione faranno parte dell'organico della rosa B, anche se la punta di diamante dovrebbe essere Ebenezer Akinsamiro. Il centrocampista classe 2004 viene da un ottimo prestito alla Sampdoria in Serie B e può già vantare una presenza in Serie A con l'Inter nel 2024.

Marotta: "Abbiamo potuto valutare alcuni giovani interessantissimi che faranno parte dell'organico dell'anno prossimo"

La SPAL rinuncia ufficialmente all'iscrizione in Serie C, ciò rappresenta il viatico definitivo per l'inserimento della formazione Under23 dell'Inter nell'organico delle 60 squadre partecipanti al prossimo campionato di terza serie. Il club nerazzurro è infatti il prim

