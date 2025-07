De Cuyper niente Juve e Serie A | è ufficiale il trasferimento del belga in quella squadra Il comunicato e la cifra che stupisce tutti

Il calcio continua a sorprendere, e questa volta la notizia riguarda il promettente Maxim De Cuyper. Dopo settimane di rumors, è ufficiale: il giovane belga classe 2001 si trasferisce al Brighton & Hove Albion, lasciando alle spalle la Serie A e la Juventus. Con un investimento di circa 20 milioni di euro, il club inglese svela una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare il suo futuro. Ma cosa ha spinto il Brighton ad affidarsi così tanto a lui?

