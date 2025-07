Lang e Ndoye perché sono perfetti per il Napoli | i dati in cui superano Politano e Neres

Lang e Ndoye si rivelano la scelta ideale per il Napoli, superando Politano e Neres in termini di dati e statistiche della passata stagione. Analizzando i numeri dei possibili acquisti, emerge una strategia mirata a rafforzare la fascia sinistra, un settore cruciale per i successi recenti degli azzurri. Con l’arrivo imminente di Noa Lang, il club si prepara a compiere un ulteriore passo avanti verso il sogno scudetto, consolidando la rosa con talenti di grande prospettiva.

Il nostro focus su numeri e statistiche dei due possibili acquisti in casa azzurra, messi a confronto con i dati della stagione appena passata dei calciatori campioni d’Italia Il Napoli si appresta a chiudere un doppio colpo per la fascia sinistra che potrĂ rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo di Noa Lang, il terzo acquisto dell’estate partenopea dopo Kevin De Bruyne e Marianucci. L’olandese approderĂ per circa 28 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus, con il 10% di rivendita promesso al PSV. L’altro grande obiettivo per lo stesso ruolo è Dan Ndoye del Bologna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lang e Ndoye, perchĂ© sono perfetti per il Napoli: i dati in cui superano Politano e Neres

In questa notizia si parla di: lang - napoli - dati - ndoye

