Khamenei riappare in pubblico | il messaggio di resistenza da Teheran

Dopo un lungo periodo di silenzio, Khamenei riappare in pubblico, inviando un potente messaggio di resistenza dall'epicentro di Teheran. In occasione dell'Ashura, uno dei momenti più solenni del calendario sciita, la guida suprema dell’Iran si mostra ai seguaci, riaffermando il suo ruolo e la forza della sua leadership. Un gesto che segna una svolta significativa nel panorama politico e religioso del paese.

La guida Suprema dell'Iran ha abbandonato l'isolamento per mostrarsi ai seguaci in occasione dell'Ashura, uno dei momenti più solenni del calendario sciita.

Iran, Khamenei in un messaggio scritto: "Abbiamo dato uno schiaffo in faccia agli Usa, la Repubblica Islamica è uscita vittoriosa"

