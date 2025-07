Perché Dembelè ha esultato al gol mimando un joystick | era un tributo al povero Diogo Jota

L’energia e la passione di Dembelé si sono fuse in un gesto che ha emozionato tutti: mimare un joystick in occasione del gol del PSG contro il Bayern Monaco, un tributo speciale a Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente. Un momento che ha unito calcio e videogiochi, ricordando lo spirito di chi ama vivere le sfide con cuore e dedizione. Continua a leggere per scoprire di più su questa commovente dedica.

In occasione del secondo gol del PSG al Bayern Monaco al Mondiale per Club, Dembelé ha voluto ricordare Diogo Jota morto tragicamente in un incidente stradale. Con l'esultanza tipica del giocatore portoghese, grande appassionato di videogiochi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

