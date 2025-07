Se bevi troppo l’auto non parte il nuovo dispositivo è la novità del Codice della Strada

Se ti piace bere un bicchiere in compagnia, attenzione: il nuovo dispositivo introdotto dal recente decreto firmato da Matteo Salvini potrebbe impedirti di partire se il livello di alcol nel sangue supera i limiti. Questa novità del Codice della Strada mira a garantire una guida più sicura e responsabile. Scopri come funziona e perché è importante rispettare questa normativa per proteggere te stesso e gli altri sulla strada.

E’ arrivata la firma di Matteo Salvini sul decreto che rende obbligatorio l’utilizzo di un nuovo dispositivo in auto. La sua introduzione era stata sancita con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada Due firme su altrettanti decreti che stabiliscono l’entrata in vigore di due novità previste con il nuovo Codice della Strada in. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Se bevi troppo l’auto non parte, il nuovo dispositivo è la novità del Codice della Strada

In questa notizia si parla di: strada - codice - auto - dispositivo

Meno incidenti con nuovo codice della strada? Per Larghetti i conti non tornano - Nel dibattito sul nuovo codice della strada, il ministero dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, ha illustrato un calo significativo degli incidenti.

Codice della strada, il ministro #Salvini ha firmato il decreto attuativo sull’Alcolock, il dispositivo che i recidivi dovranno installare in auto. Novità anche per i monopattini. #Tg1 Simona Giampaoli Vai su Facebook

Codice della strada, il ministro #Salvini ha firmato il decreto attuativo sull’Alcolock, il dispositivo che i recidivi dovranno installare in auto. Novità anche per i monopattini. #Tg1 Simona Giampaoli Vai su X

Alcolock obbligatorio per il nuovo Codice della Strada di Salvini: chi deve installarlo e i costi; Tutto sull’alcolock, il nuovo dispositivo previsto dal Codice della Strada; Decreto Alcolock, ci siamo: cosa prevede il Nuovo Codice della Strada e come installare il dispositivo.

Alcolock, firmato il decreto: cosa prevede il nuovo Codice della Strada, chi deve installarlo e come funziona il blocco dell'auto - Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che definisce le caratteristiche e le modalità di installazione ... Secondo msn.com

Codice della strada, arriva l’alcolock obbligatorio per chi è già stato sanzionato - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà l'avvio all'uso degli alcolock, i dispositivi che i recidivi dovranno usare in auto. Da ecovicentino.it