Ragazza di 18 anni scompare dalla struttura turistica dove faceva una stage | Aiutateci a ritrovarla

La scomparsa di una giovane turista ucraina di appena 18 anni sta destando preoccupazione tra i residenti e le autorità della costa di Carovigno. La ragazza, che stava svolgendo uno stage presso un villaggio turistico, è improvvisamente sparita nel nulla, suscitando un immediato appello alla solidarietà. Chiediamo a chi abbia informazioni di aiutarci a ritrovarla e riportarla al sicuro, perché ogni istante conta in questa emergenza.

Una ragazza di nazionalità ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazza di 18 anni scompare dalla struttura turistica dove faceva una stage: «Aiutateci a ritrovarla»

