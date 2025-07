Musk annuncia nascita di un terzo partito l' America Party

Elon Musk sorprende ancora, annunciando la nascita di un nuovo attore politico: l’America Party. Con un rapporto di 2 a 1, gli americani desiderano un cambiamento reale in un sistema troppo spesso dominato da monopartiti e corruzione. “Oggi nasce l’America Party per restituirvi la libertà”, afferma Musk su X, dopo aver sondato i cittadini il 4 luglio. La vera rivoluzione è alle porte, e il futuro dell’America potrebbe cambiare radicalmente…

Elon Musk annuncia la nascita dell' America Party. "Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico, lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l'America Party è nato per restituirvi la libertà", afferma il miliardario su X. Il 4 luglio Musk aveva indetto un sondaggio per chiedere agli americani se volevano un nuovo partito: il 65% ha risposto sì, il 35% no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musk annuncia nascita di un terzo partito, l'America Party

