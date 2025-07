Sinner Cobolli e un eroico Sonego | mai così tanta Italia agli ottavi di Wimbledon

L’Italia conquista i campi di Wimbledon con tre eroi azzurri che scrivono pagine storiche: Sinner, Cobolli e Sonego. Dopo una maratona epica di oltre cinque ore, Lorenzo batte Nakashima, portando la nostra bandiera ai ottavi di finale, un risultato mai raggiunto prima. La sfida ora si fa ancora più avvincente, e i prossimi avversari sono pronti ad accogliere questa autentica impresa italiana sui prati londinesi.

Lorenzo batte Nakashima dopo una maratona di oltre 5 ore, e per la prima volta tre azzurri fanno così tanta strada sui prati di Londra.

Dopo Cobolli anche Sinner raggiunge gli ottavi di finale di Wimbledon. Battuto Martinez, ora uno tra Dimitrov e Ofner Vai su Facebook

