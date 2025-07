Juventus Next Gen Nonge saluta definitivamente i bianconeri! Sarà un nuovo giocatore del Kocaelispor | visite mediche e tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

La Juventus Next Gen dice addio a Joseph Nonge Boende, che approda ufficialmente al Kocaelispor. Dopo un percorso ricco di emozioni e sfide, il talentuoso centrocampista si prepara a nuove avventure in Turchia. Un addio dolce-amaro per i tifosi bianconeri, ma anche un’opportunità di crescita per Nonge. Scopri tutti i dettagli di questa importante operazione nel comunicato ufficiale e preparati a seguirne il futuro lontano da Torino.

Juventus Next Gen, Nonge saluta definitivamente i bianconeri: tutti i dettagli nel comunicato del Kocaelispor. Nonge lascia definitivamente la Juventus Next Gen: sarà un nuovo giocatore del Kocaelispor. COMUNICATO – «È stato raggiunto un accordo con la Juventus Football Club, tesserata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il trasferimento definitivo del calciatore professionista Joseph Nonge Boende al nostro club. Il giocatore verrà nella nostra città per condurre le trattative preliminari e sottoporsi a un controllo sanitario presso il nostro sponsor sanitario, l’Atakent Cihan Hospital». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Nonge saluta definitivamente i bianconeri! Sarà un nuovo giocatore del Kocaelispor: visite mediche e tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

