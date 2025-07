Tra critiche e spiegazioni | il Portogallo si spacca sull’assenza di CR7 al funerale di Diogo Jota

Tra critiche e spiegazioni, il Portogallo si divide sull’assenza di Cristiano Ronaldo al funerale di Diogo Jota. Mentre alcuni lo accusano di freddezza e insensibilità, altri comprendono le ragioni personali dietro questa scelta. La tragedia che ha colpito il Paese ha acceso un acceso dibattito sul ruolo dei campioni e sui loro sentimenti autentici. Ma quale sarà davvero il significato di questo gesto nel cuore degli appassionati?

Il Portogallo si spacca sull'assenza di Cristiano Ronaldo al funerale di Diogo Jota: una parte del paese è molto critica, l'altra lo giustifica La recente tragedia che ha colpito il Portogallo con la scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva ha scosso profondamente il Paese, ma ha anche alimentato una forte divisione.

Il mondo del calcio rende omaggio a Diogo Jota e Andre Silva al funerale in Portogallo - Il mondo del calcio si stringe in un doloroso abbraccio per onorare la memoria di Diogo Jota e Andre Silva, due talenti portoghesi tragicamente scomparsi in un incidente.

E' morto a seguito di un incidente stradale, l'attaccante del Liverpool e del Portogallo, Diogo Jota. Il 28enne, come riportato da Marca è rimasto coinvolto in un violentissimo scontro con la sua auto che successivamente ha preso fuoco. Il portoghese lascia tre b Vai su Facebook

Portogallo, in centinaia per l'addio a Diogo Jota e al fratello Andre - Venerdì 4 luglio, a Gondomar, nel nord del Portogallo, centinaia di persone hanno reso omaggio alle salme di Diogo Jota e del fratello Andre Silva, morti in un incidente stradale in Spagna. Scrive tg24.sky.it

Diogo Jota, Portogallo in lacrime per i funerali. Bufera su Cristiano Ronaldo per l'assenza - Dolore e commozione a Gondomar, in Portogallo, per l’ultimo saluto all’attaccante del Liverpool e della nazionale lusitana, Diogo Jota, e ... Segnala iltempo.it