CdS – è lui l’alternativa ad Audero

Le ultime settimane hanno acceso il dibattito tra tifosi e appassionati di calcio, soprattutto dopo l’allarme lanciato dal Corriere dello Sport. Il Palermo, protagonista di una trattativa intricata, si trova ora a un bivio: tra opportunità e indecisioni. La situazione si fa incandescente, alimentando speranze e timori. Ma quali saranno i prossimi passi? Scopriamolo insieme, perché ogni mossa potrebbe cambiare le sorti del club.

2025-07-05 09:31:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: PALERMO – Allarme Palumbo per il Palermo: la trattativa già definita da tempo, con accordo totale col giocatore ben felice di sbarcare in Sicilia agli ordini di Inzaghi, ha subito un rallentamento per le indecisioni di Dario Saric che i rosa avevano inserito come contropartita a favore del Modena, oltre ad un robusto conguaglio. Saric ha preso tempo, dopo il prestito al Cesena non rientra certamente nei progetti rosanero ma vuole guardarsi intorno prima di accettare il trasferimento in Emilia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com