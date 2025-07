Titanic | una star di Scary Movie s' intromette nel dibattito sulla lastra di legno | Rose non si è impegnata!

Regina Hall, star irresistibile della saga comica ispirata a Scream, si unisce al dibattito su Titanic, il capolavoro di James Cameron, portando una prospettiva fresca e ironica. Mentre promuove la sua collaborazione con Bounty, la celebre attrice si fa protagonista di un vivace confronto sulla famosa scena della lastra di legno e sull’epico finale tra Rose e Jack. E voi, cosa ne pensate di questa eterna disputa?

Regina Hall, star della saga comica ispirata a Scream e ad altri classici dell'horror, ha fornito la sua opinione sull'eterno dilemma del film di James Cameron. Regina Hall, impegnata in un tour promozionale per la sua collaborazione con Bounty, si è intromessa nell'eterno dibattito che circonda i personaggi di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in Titanic di James Cameron. Da tempo ormai, i fan e gli addetti ai lavori discutono sulla morte di Jack Dawson (DiCaprio), assiderato nell'acqua gelida dell'Oceano Atlantico mentre Rose (Winslet) era sdraiata su un'enorme lastra di legno galleggiante. L'opinione di Regina Hall sull'eterno dilemma di Titanic "È salita su quella tavola e si è messa così comoda da addormentarsi" ha scherzato Hall "Si è svegliata e ha detto: 'Accidenti, Jack!'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it