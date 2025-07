Settore giovanile Juve Top 5 gol della stagione 2024 2025 | dalla perla di Corigliano alla rovesciata di Vacca ecco le reti più belle – VIDEO

Il settore giovanile della Juventus ha regalato emozioni indimenticabili nella stagione 2024/2025, con reti che resteranno impresse nella memoria dei tifosi. Dalle magie di Corigliano alle spettacoli di Vacca e Biliboc, la top 5 dei gol più belli racchiude tutta la passione e il talento dei giovani bianconeri. Ecco le reti che hanno fatto la storia di questa entusiasmante annata...

di Fabio Zaccaria Settore giovanile Juve, la Top 5 delle reti più belle della stagione 2425: dalle magie di Pamé in Under 15 alla Primavera di Vacca e Biliboc, ecco la classifica dei gol migliori dei bianconeri-VIDEO. Con il trionfo della Juventus Under 16 di Grauso, la stagione del Settore Giovanile Juve è volta al termine. Tra grandi vittorie e sconfitte amare, risultati grandiosi e altri inaspettati ecco la Top 5 dei gol della stagione 202425. Una personalissima classifica elaborata da che comprende tutte le categorie giovanili, dalla Juventus Under 15 fino alla Primavera più un bonus sulla Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Settore giovanile Juve, Top 5 gol della stagione 2024/2025: dalla perla di Corigliano alla rovesciata di Vacca, ecco le reti più belle – VIDEO

Settore giovanile Juve, come procedono le armate bianconere nelle rispettive fasi finali: tutte le sfide in programma e il possibile percorso. I dettagli - Il Settore Giovanile della Juventus si appresta a vivere le fasi decisive della stagione, con le squadre Under 17, 16 e 15 pronte a sfidare le avversarie per coronare il sogno scudetto.

Giovanili maschili, gli staff e le date della ripresa; Chi è Nicolussi Caviglia, il prodotto del settore giovanile che con il fallo da rigore ha spedito la Juve in Champions; Juventus significa gioventù: il successo delle giovanili nel segno di Scaglia.

