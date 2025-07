Formula 1 Silverstone 2025 | Leclerc deluso dopo il sesto posto in qualifica autoaccusa via radio

Le qualifiche del GP di Silverstone 2025 hanno messo in luce le sfide di Charles Leclerc, che, nonostante un promettente inizio, si è trovato a confrontarsi con una delusione amara. La frustrazione esplosa via radio riflette la pressione e le aspettative di un pilota che mira sempre al massimo. Ora, il futuro della Ferrari e le strategie di Leclerc saranno sotto i riflettori: riuscirà a trasformare questa rabbia in carburante per la gara?

Silverstone, 5 luglio 2025 – Un Charles Leclerc visibilmente frustrato ha concluso le qualifiche del GP di Gran Bretagna con un deludente sesto posto, sfogandosi duramente via radio contro se stesso: “Faccio schifo. Sono una m.. Sono una fottuta merda, ecco cosa sono”, ha dichiarato il pilota monegasco della Ferrari subito dopo la fine del Q3. Dopo ottimi segnali nelle prove libere, Leclerc non è riuscito a concretizzare il potenziale della sua SF-25, chiudendo la sessione in terza fila. Un risultato che pesa, soprattutto alla luce della concorrenza: la pole position è andata a Max Verstappen (Red Bull), autore di un giro eccezionale che ha messo dietro le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Formula 1 Silverstone 2025: Leclerc deluso dopo il sesto posto in qualifica, autoaccusa via radio

