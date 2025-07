Usa | Musk annuncia oggi è stato fondato l’American Party

Elon Musk sorprende ancora: oggi annuncia la fondazione dell’American Party, il nuovo terzo polo politico negli Stati Uniti. Con un rapporto di 2 a 1 e l’obiettivo di contrastare sprechi e corruzione, Musk promette di smuovere il panorama politico americano e restituire ai cittadini la loro libertà. Questa mossa potrebbe cambiare le regole del gioco: ma sarà davvero una svolta o solo un’altra promessa?

Milano, 5 lug. (LaPresse) – “Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete! Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l’America Party è stato fondato per restituirvi la vostra libertà”. Lo ha scritto in un post su X Elon Musk annunciando la nascita di un terzo partito negli Stati Uniti. Musk ieri, sempre sul social X, aveva lanciato un sondaggio in cui chiedeva: “Il Giorno dell’Indipendenza è il momento perfetto per chiedersi se si desidera l’indipendenza dal sistema bipartitico (che alcuni definirebbero monopartitico)! Dovremmo creare l’America Party?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it