Milan inizia l’era Allegri 2.0 | si riparte da Leao e Maignan

Al Milan è iniziata la nuova era Allegri 2.0: ritiro a Milanello, centrali nel progetto Leao e Maignan per tornare subito protagonisti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, inizia l’era Allegri 2.0: si riparte da Leao e Maignan

In questa notizia si parla di: milan - allegri - leao - maignan

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Milan, il primo giorno di Allegri: ricomincia da Leao e trattiene Maignan Vai su X

A TUTTO TARE Igli #Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera: calciomercato, Theo, Leao, Maignan, gli acquisti, come ha convinto Allegri. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più imp Vai su Facebook

Milan, il primo giorno di Allegri: ricomincia da Leao e trattiene Maignan; Milan, secondo giorno di test: Tare e Allegri ancora insieme, domani Leao e Maignan; Milan, inizia l’era Allegri 2.0: si riparte da Leao e Maignan.

Milan, Tare e Allegri di nuovo a Milanello. Domani l’arrivo di Leao e Maignan - Seconda giornata di test fisici a Milanello, dopo l’apertura dei cancelli di ieri che di fatto ha dato il via alla stagione 2025/26 e all’Allegri bis. Da msn.com

Milan, il primo giorno di Allegri: ricomincia da Leao e trattiene Maignan - Oltre a Ricci e Modric, arriveranno una mezzala (Jashari), due terzini, un centrale di difesa e un ... repubblica.it scrive