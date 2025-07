Mara jade tornerà nell’universo star wars? kylo ren potrebbe essere la chiave sorprendente

mara jade tornerà nell’universo star wars? kylo ren potrebbe essere la chiave sorprendente. Il panorama narrativo di Star Wars continua a evolversi, alimentando l’interesse dei fan verso personaggi iconici e nuove figure che potrebbero inserirsi nel canone ufficiale. Tra le figure più discusse del momento si distingue Tava Ren, una misteriosa leader dei Knights of Ren, il cui debutto nelle recenti pubblicazioni Marvel Comics ha riacceso le speculazioni sulla possibilità di rievocare alcuni aspetti della leggenda di Mara Jade. Questo scenario apre nuove entusiasmanti possibilità per il futuro della galassia lontana lontana

