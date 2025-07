Roma la previsione di Trevisani | Con Gasperini ci vorrà tempo specie all’inizio ma se dovesse raggiungere quell’obiettivo…

Romaa la vigilia di una nuova avventura con Gasperini, Trevisani analizza il possibile impatto e le sfide che aspettano la squadra. Secondo il giornalista, ci vorranno circa 224 giorni per raggiungere l’obiettivo desiderato, soprattutto all’inizio, ma il percorso potrebbe sorprendere. La domanda ora è: sarà questa la svolta decisiva per la Roma? Solo il tempo e le scelte future diranno se il nuovo corso sarà vincente.

Le parole di Riccardo Trevisani su quale potrebbe essere il nuovo corso della Roma di Gasperini, in particolare all’avvio della prossima stagione Riccardo Trevisani, giornalista e volto noto del panorama televisivo sportivo, ha detto la sua sul possibile impatto di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma. Intervenuto nel corso di Cronache by night, format . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, la previsione di Trevisani: «Con Gasperini ci vorrĂ tempo, specie all’inizio, ma se dovesse raggiungere quell’obiettivo…»

In questa notizia si parla di: trevisani - roma - gasperini - previsione

Trevisani: “La Roma può tornare in Champions se Gasperini avrà modo di lavorare” - Trevisani: La Roma può tornare in Champions se Gasperini avrà modo di lavorare. La squadra si presenta con nuovi stimoli e alcune incognite, ma sotto la guida del nuovo allenatore ha tutte le carte in regola per puntare al massimo.

Trevisani: La Roma tornerĂ in Champions se a Gasperini daranno tempo.